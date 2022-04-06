Кузбассовец оставил избитую до смерти женщину на дороге

Ленинск-кузнечанин, 33-летний мужчина, в конце декабря 2021 года договорился со своей 33-летней знакомой поехать вместе в гости в один из населенных пунктов. По пути кузбассовцы поссорились, так как женщина призналась, что у нее есть другой. Мужчина избил попутчицу и оставил на дороге, после чего уехал на ее автомобиле в Ленинск-Кузнецкий. Там кузбассовец употребил спиртное, после чего был задержан сотрудниками ДПС за езду в нетрезвом виде. Родственники женщины обеспокоились ее долгим отсутствием и начали самостоятельные поиски. Тело горожанки было найдено в поле, в нескольких метрах от одной из технологических дорог. Экспертиза показала, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

В отношении кузбассовца возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчина сотрудничает со следствием и признает вину, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Сейчас ленинск-кузнечанин заключен под стражу.

Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.