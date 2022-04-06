+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кузбассовец оставил избитую до смерти женщину на дороге

0
Фото:  

Житель Кемеровской области предстанет перед судом после смертельного избиения знакомой. Пострадавшую мужчина оставил на улице зимой.

Ленинск-кузнечанин, 33-летний мужчина, в конце декабря 2021 года договорился со своей 33-летней знакомой поехать вместе в гости в один из населенных пунктов. По пути кузбассовцы поссорились, так как женщина призналась, что у нее есть другой. Мужчина избил попутчицу и оставил на дороге, после чего уехал на ее автомобиле в Ленинск-Кузнецкий. Там кузбассовец употребил спиртное, после чего был задержан сотрудниками ДПС за езду в нетрезвом виде. Родственники женщины обеспокоились ее долгим отсутствием и начали самостоятельные поиски. Тело горожанки было найдено в поле, в нескольких метрах от одной из технологических дорог. Экспертиза показала, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма.


В отношении кузбассовца возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчина сотрудничает со следствием и признает вину, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Сейчас ленинск-кузнечанин заключен под стражу.


Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35077

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined