Кузбассовец останется без квартиры в случае неуплаты почти миллионного долга перед ребенком

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Житель Кемеровской области попал под внимание приставов из-за крупного долга по алиментам. Мужчина рискует лишиться недвижимости.

Судебные приставы арестовали квартиру у жителя Таштагола ввиду почти миллионного долга по алиментам. По информации областного УФССП России, у мужчины есть десятилетний сын, которому он должен материального помогать. Однако таштаголец делал это через раз и накопил долг в 900 тыс. рублей.


Инициативу об оплате задолженности отец мальчика не проявил, поэтому приставы стали взыскивать деньги с банковских счетов и зарплаты и временно запретили покидать страну.


Как оказалось, помимо основного жилья, у должника есть еще квартира, оцененная в миллион рублей. Теперь у кузбассовца есть десять дней на оплату долга, иначе квартира будет продана в счет его погашения.

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