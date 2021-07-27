Кузбассовец останется без квартиры в случае неуплаты почти миллионного долга перед ребенком

Судебные приставы арестовали квартиру у жителя Таштагола ввиду почти миллионного долга по алиментам. По информации областного УФССП России, у мужчины есть десятилетний сын, которому он должен материального помогать. Однако таштаголец делал это через раз и накопил долг в 900 тыс. рублей.

Инициативу об оплате задолженности отец мальчика не проявил, поэтому приставы стали взыскивать деньги с банковских счетов и зарплаты и временно запретили покидать страну.

Как оказалось, помимо основного жилья, у должника есть еще квартира, оцененная в миллион рублей. Теперь у кузбассовца есть десять дней на оплату долга, иначе квартира будет продана в счет его погашения.