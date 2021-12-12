Кузбассовец оправится под суд за ограбление водителя

Инцидент произошел в июле 2021 года в Ленинске-Кузнецком. Местный житель, 28-летний мужчина, заметил в кабине припаркованной у магазина "ГАЗели" мобильный телефон. Водитель автомобиля в этом время был занят разгрузкой продуктов, чем и воспользовался злоумышленник. Потерпевший заметил похищение гаджета и потребовал вернуть телефон, но кузбассовец сбежал. Награбленное он продал незнакомой женщине за 1 500 рублей, при реальной стоимости телефона в 7 000 рублей.

Мужчину задержали правоохранители. Возбужденное в отношении него дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж" направлено в суд, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Злоумышленнику может грозить лишение свободы сроком до четырех лет.