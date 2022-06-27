Кузбассовец оказался в больнице после наезда иномарки

О происшествии близ городского рынка мариинцы сообщили в социальных сетях. Горожане рассказали, что пешеход получил травмы после того, как его сбила машина.

Чтобы узнать подробности произошедшего, корреспондент AVOKADO обратился в УГИБДД по Кемеровской области. Правоохранители рассказали, что инцидент случился днем 25 июня, в районе здания №120 по улице Ленина. Предварительно, мужчина 1956 года рождения решил перейти дорогу вне пешеходного перехода, который находился в зоне видимости. В результате горожанин попал под колеса иномарки Suzuki Grand Vitara.

Мужчина получил травмы и был госпитализирован. Медики оказывают ему лечение в условиях стационара.

Гасавтоинспекция Кузбасса напоминает, что пешеходы должны осуществлять переход проезжей части только в предназначенных для этого местах.