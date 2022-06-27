Кузбассовец оказался в больнице после наезда иномарки

0
Фото:  

Мужчина попал под колеса автомобиля в одном из городов Кемеровской области.

О происшествии близ городского рынка мариинцы сообщили в социальных сетях. Горожане рассказали, что пешеход получил травмы после того, как его сбила машина.


Чтобы узнать подробности произошедшего, корреспондент AVOKADO обратился в УГИБДД по Кемеровской области. Правоохранители рассказали, что инцидент случился днем 25 июня, в районе здания №120 по улице Ленина. Предварительно, мужчина 1956 года рождения решил перейти дорогу вне пешеходного перехода, который находился в зоне видимости. В результате горожанин попал под колеса иномарки Suzuki Grand Vitara.


Мужчина получил травмы и был госпитализирован. Медики оказывают ему лечение в условиях стационара.


Гасавтоинспекция Кузбасса напоминает, что пешеходы должны осуществлять переход проезжей части только в предназначенных для этого местах.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37558

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined