Кузбассовец ограбил бывшую супругу в ходе ссоры

Инцидент произошел в поселке Калининский Мариинского района. По предварительной информации, житель села Усть-Чебулы, 59-летний мужчина, пришел на работу к бывшей супруге, чтобы выяснить отношения. Начался конфликт, в ходе которого злоумышленник выхватил из рук женщины мобильный телефон стоимостью 25 тысяч рублей, сел в Toyota RAV4 и скрылся.

Силовики задержали кузбассовца на улице Антибесской в Мариинске. Выяснилось, что ранее он не был судим, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Кузбассу. Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Похищенный телефон был возвращен владелице.