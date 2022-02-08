Кузбассовец ограбил бывшую супругу в ходе ссоры

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Силовики в Кемеровской области задержали мужчину, похитевшего у экс-жены дорогой гаджет.

Инцидент произошел в поселке Калининский Мариинского района. По предварительной информации, житель села Усть-Чебулы, 59-летний мужчина, пришел на работу к бывшей супруге, чтобы выяснить отношения. Начался конфликт, в ходе которого злоумышленник выхватил из рук женщины мобильный телефон стоимостью 25 тысяч рублей, сел в Toyota RAV4 и скрылся.


Силовики задержали кузбассовца на улице Антибесской в Мариинске. Выяснилось, что ранее он не был судим, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Кузбассу. Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.


Похищенный телефон был возвращен владелице.

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