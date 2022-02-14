Кузбассовец ограбил 80-летнюю собеседницу во время прогулки

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Житель Ленинска-Кузнецкого снял ювелирное украшение с пенсионерки, встретившейся на улице.

Пенсионерка из Ленинска-Кузнецкого во время прогулки завела разговор с неизвестным мужчиной. Во время диалога он сказал 80-летней собеседнице, что той нужно поправить серьгу. Доверчивая бабушка согласилась на предложение и тот снял с нее украшение, а далее скрылся.


Женщина сразу обратилась в полицию и рассказала о случившемся. Сумма ущерба составила более 6 500 рублей. Правоохранительные органы нашли злоумышленника и завели уголовное дело по статье "Грабеж". Им оказался 36-летний местный житель, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.


Теперь кузбассовец пойдет под суд. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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