Кузбассовец ограбил 80-летнюю собеседницу во время прогулки

Пенсионерка из Ленинска-Кузнецкого во время прогулки завела разговор с неизвестным мужчиной. Во время диалога он сказал 80-летней собеседнице, что той нужно поправить серьгу. Доверчивая бабушка согласилась на предложение и тот снял с нее украшение, а далее скрылся.

Женщина сразу обратилась в полицию и рассказала о случившемся. Сумма ущерба составила более 6 500 рублей. Правоохранительные органы нашли злоумышленника и завели уголовное дело по статье "Грабеж". Им оказался 36-летний местный житель, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Теперь кузбассовец пойдет под суд. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.