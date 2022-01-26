Кузбассовец обворовал семь магазинов в чужом городе за неделю

Правоохранители в Прокопьевске стали получать многочисленные заявления от местных предпринимателей, жалующихся на кражи из магазинов. Неизвестный мужчина украл вещи на сумму более 110 000 рублей. Среди них были детские вещи, два телевизора, три набора инструментов и две акустические системы, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицейские задержали подозреваемого, оказавшегося 39-летним жителем Киселевска, ранее судимым 12 раз. Злоумышленник пытался продать украденное имущество, однако не успел.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Кража", максимальная мера наказания по которой составляет пять лет лишения свободы.