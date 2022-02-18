Кузбассовец обокрал пьяного друга более чем на 30 000 рублей

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Беловчанин украл деньги своего приятеля, пока тот спал пьяный.

Трое жителей Белова сидели в гостях у своего знакомого и, выпив много алкоголя, хозяин квартиры уснул.


А когда открыл глаза, обнаружил, что в его трениках нет 35 000 рублей, которые он положил в карман при своих друзьях. Мужчина сразу понял, что его обокрали и обратился в полицию.


Сотрудники правоохранительных органов установили личность вора. Им оказался один из приглашенных на застолье 31-летний беловчанин. Он признался, что украл деньги, которые друг выручил с продажи машины, оставив 10 000 рублей.


В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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