Кузбассовец обокрал пьяного друга более чем на 30 000 рублей

Трое жителей Белова сидели в гостях у своего знакомого и, выпив много алкоголя, хозяин квартиры уснул.

А когда открыл глаза, обнаружил, что в его трениках нет 35 000 рублей, которые он положил в карман при своих друзьях. Мужчина сразу понял, что его обокрали и обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность вора. Им оказался один из приглашенных на застолье 31-летний беловчанин. Он признался, что украл деньги, которые друг выручил с продажи машины, оставив 10 000 рублей.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.