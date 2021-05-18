Кузбассовец обокрал приятеля на улице

Двое жителей южной столицы Кузбасса поссорились на улице, из-за чего один из них забрал телефон знакомого, стоимость которого составляет 15 тысяч рублей.

36-летний мужчина, оставшийся без имущества, обратился к правоохранителям. Определив приметы подозреваемого, силовики начали приступили к его поиску.

Новокузнечанина по горячим следам удалось настигнуть в одном из торговых центров города. Выяснилось, что ранее 28-летний мужчина уже привлекался к ответственности за совершение кражи. Смартфон, похищенный у заявителя, находился при нем.

Росгвардейцы, задержавшие подозреваемого, передали кузбассовца сотрудникам полиции. Имущество же было передано его законному владельцу, сообщают в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.