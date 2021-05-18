Кузбассовец обокрал приятеля на улице

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Новокузнечане повздорили в ходе прогулки. Их конфликт закончился тем, что мужчины разошлись, однако один из оппонентов, скрываясь от знакомого, прихватил его телефон.

Двое жителей южной столицы Кузбасса поссорились на улице, из-за чего один из них забрал телефон знакомого, стоимость которого составляет 15 тысяч рублей.


36-летний мужчина, оставшийся без имущества, обратился к правоохранителям. Определив приметы подозреваемого, силовики начали приступили к его поиску.


Новокузнечанина по горячим следам удалось настигнуть в одном из торговых центров города. Выяснилось, что ранее 28-летний мужчина уже привлекался к ответственности за совершение кражи. Смартфон, похищенный у заявителя, находился при нем.


Росгвардейцы, задержавшие подозреваемого, передали кузбассовца сотрудникам полиции. Имущество же было передано его законному владельцу, сообщают в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.

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