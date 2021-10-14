Кузбассовец обнаружил тело погибшего после застолья пожилого соседа

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Житель Кемеровской области обнаружил тело своего соседа, когда пришел его проведать. Оказалось, что мужчина скончался после нападения собутыльника во время застолья.

По информации следствия, 38-летний житель Прокопьевского района находился в гостях у своего 72-летнего знакомого. Вместе они распивали алкоголь. В какой-то момент хозяин жилища заявил, что ему нравится женщина, с которой живет его гость. На этой почве между мужчинами произошел конфликт.


Установлено, что более молодой участник ссоры взял в руки железную кочергу и несколько раз ударил ей своего оппонента. Все удары пришлись в голову пострадавшего. После случившегося агрессор ушел домой.


На следующий день пожилого мужчину без признаков жизни обнаружил сосед, который пришел его проведать. Он же сообщил об увиденном в полицию и скорую помощь. Медики констатировали смерть кузбассовца. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Позже экспертиза определила, что мужчина скончался от обильной кровопотери.


Нападавший вскоре был задержан. Отмечается, что он признал вину и сотрудничал со следствием. В настоящее время материалы дела переданы в суд, передает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

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