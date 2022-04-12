Мариинец приобрел земельный участок, на котором располагалась надворная постройка. Внутри сооружения кузбассовец обнаружил оружие. Мужчина, зная о вознаграждении за добровольную выдачу огнестрела, обратился к правоохранителям.
Предварительно удалось выяснить, что мариинец обнаружил однозарядную малокалиберную спортивную винтовку образца 1932 года. Оружие оказалось приспособлено под стрельбу патроном 5,6 мм, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Кузбассу.
Проводится проверка, по окончании которой кузбассовец может получить выплату в размере 10 тысяч рублей.
Фото: Управление Росгвардии по Кузбассу
Загрузка комментариев