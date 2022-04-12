+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кузбассовец обнаружил на купленном участке опасный "бонус"

0
Фото:  

Житель одного из городов Кемеровской области нашел на своей земле неизвестное оружие.

Мариинец приобрел земельный участок, на котором располагалась надворная постройка. Внутри сооружения кузбассовец обнаружил оружие. Мужчина, зная о вознаграждении за добровольную выдачу огнестрела, обратился к правоохранителям.


Предварительно удалось выяснить, что мариинец обнаружил однозарядную малокалиберную спортивную винтовку образца 1932 года. Оружие оказалось приспособлено под стрельбу патроном 5,6 мм, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Кузбассу.


Проводится проверка, по окончании которой кузбассовец может получить выплату в размере 10 тысяч рублей.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35301

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined