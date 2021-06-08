Кузбассовец обнаружил британский боеприпас на заброшенном заводе

Саперам Росгвардии удалось ликвидировать гранату времен Гражданской войны, которая была обнаружена в Тайге Кемеровской области.
Боеприпас удалось заметить благодаря бдительности велосипедиста, заметившего опасный предмет и сообщившего о нем силовикам, прокомментировали в пресс-службе ведомства.
– К месту происшествия прибыли специалисты инженерно-технического отделения ОМОН. Боеприпас представлял угрозу, поэтому саперы уничтожили его на безопасном участке с помощью накладного заряда, – указано в сообщении.
Уточняется, что граната найдена на территории заброшенного завода. Причину, по которой снаряд оказался в этой местности предстоит установить специалистам. Оказалось, что находка – это британская ручная осколочная граната Миллса времен Гражданской войны.
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