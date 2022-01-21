Кузбассовец обманул полицию из-за страха перед супругой

Житель города Белово поссорился с супругой и ушел в гости к приятелям. Жена установила местонахождение мужчины и начала пинать его машину по колесам, провоцируя срабатывание сигнализации. Разгневанная супруга начала требовать, чтобы муж вышел к ней и продолжил разговор. Беловчанин испугался и вызвал правоохранителей, сообщив им, что неизвестные вскрыли его автомобиль и похитили оттуда вещи.

Когда участковый прибыл на место, он обнаружил нетронутую машину, рядом с которой была разозленная женщина, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. В отношении беловчанина составлен протокол за заведомо ложный вызов. Мужчине получил штраф в размере 1 000 рублей.