Интернет-пользователи попросили откликнуться свидетелей ДТП с Renault Sandero, что произошло 30 июля около 13:10-13:20 по местному времени на 147 км трассы Р-255 "Сибирь" (Кемерово-Новосибирск).



По словам автора поста во "ВКонтакте", иномарку "подрезали", из-за чего она ушла с трассы в кювет, где опрокинулась четыре раза.

– За рулем была молодая девушка. На машине, на заднем стекле "восклицательный знак". Водитель "подрезавшего автомобиля" создал аварийную ситуацию и не оказал помощь "слетевшему автомобилю", – следует из текста публикации.

Теперь, чтобы установить личность лихача, водителю требуется помощь свидетелей, которые могут предоставить полезную информацию или же видео с регистратора. Связаться с рассказчицей можно через страничку в соцсетях. В ГИБДД журналисту AVOKADO сказали, что информации о подобной аварии в базе данных нет.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что в Кузбассе произошла авария, в результате которой на трассе разбились "ГАЗель" и легковушка, два человека получили травмы.