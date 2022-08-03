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Кузбассовец объявил поиски свидетелей ДТП с "перевертышем"

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Жительница Кузбасса попросила помощи в поиске очевидцев аварии с участием иномарки, которую, по словам рассказчицы, нагло подрезали, после чего она улетела с проезжей части.

Интернет-пользователи попросили откликнуться свидетелей ДТП с Renault Sandero, что произошло 30 июля около 13:10-13:20 по местному времени на 147 км трассы Р-255 "Сибирь" (Кемерово-Новосибирск).

По словам автора поста во "ВКонтакте", иномарку "подрезали", из-за чего она ушла с трассы в кювет, где опрокинулась четыре раза.

За рулем была молодая девушка. На машине, на заднем стекле "восклицательный знак". Водитель "подрезавшего автомобиля" создал аварийную ситуацию и не оказал помощь "слетевшему автомобилю", – следует из текста публикации.

Теперь, чтобы установить личность лихача, водителю требуется помощь свидетелей, которые могут предоставить полезную информацию или же видео с регистратора. Связаться с рассказчицей можно через страничку в соцсетях. В ГИБДД журналисту AVOKADO сказали, что информации о подобной аварии в базе данных нет.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что в Кузбассе произошла авария, в результате которой на трассе разбились "ГАЗель" и легковушка, два человека получили травмы.

Фото: ВКонтакте / "Регион-42 Кемерово"

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