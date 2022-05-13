Кузбассовец незаконно вывез на санях более 40 берез

Проведенный в Мариинском районе рейд выявил, что в Комиссаровском участковом лесничестве неизвестный совершил вырубку берез. Правоохранители обнаружили на месте следы от лошади и саней, которые привели их к дому 60-летнего мужчины. Около жилища злоумышленника лежали свежеспиленные деревья.

Выяснилось, что мужчина не смог оформить выписку на заготовку дров и решил срубить деревья без разрешения. Кузбассовец вырубал березы бензопилой, а затем отвозил их домой на санях. Всего за несколько поездок, совершенных с 22 октября по 8 ноября 2021 года, злоумышленник срубил 45 берез, нанеся ущерб более чем в 400 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе Мариинского городского суда.

С учетом всех обстоятельств, суд назначил кузбассовцу наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Также осужденный должен будет возместить ущерб, который он причинил своими действиями.