Кузбассовец незаконно вывез на санях более 40 берез

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Житель Кемеровской области предстал перед судом после вырубки деревьев.

Проведенный в Мариинском районе рейд выявил, что в Комиссаровском участковом лесничестве неизвестный совершил вырубку берез. Правоохранители обнаружили на месте следы от лошади и саней, которые привели их к дому 60-летнего мужчины. Около жилища злоумышленника лежали свежеспиленные деревья.


Выяснилось, что мужчина не смог оформить выписку на заготовку дров и решил срубить деревья без разрешения. Кузбассовец вырубал березы бензопилой, а затем отвозил их домой на санях. Всего за несколько поездок, совершенных с 22 октября по 8 ноября 2021 года, злоумышленник срубил 45 берез, нанеся ущерб более чем в 400 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе Мариинского городского суда.


С учетом всех обстоятельств, суд назначил кузбассовцу наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Также осужденный должен будет возместить ущерб, который он причинил своими действиями.

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