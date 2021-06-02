Кузбассовец незаконно получил более 90 тысяч рублей в качестве пособия по безработице

Установлено, что в октябре 2018 года 27-летний житель Мариинска встал на учет в Центре занятости населения как безработный. С этого момента мужчина получал назначенное ему пособие по безработице.

В декабре того же года кузбассовец устроился на работу в одно из предприятий города, не сообщив об этом в Центр занятости. Спустя примерно месяц он уволился, продолжая состоять на учете в качестве безработного.

Пособия он прекратил получать только в ноябре 2019 года из-за длительной неявки в органы службы занятости без уважительных причин. Спустя некоторое время в ходе проверки был выявлен факт трудоустройства горожанина. В результате деньги, выплачиваемые ему с момента выхода на работу и до снятия с учета, признали полученными незаконно. За это время мужчине из регионального бюджета поступило 94 979 рублей.

Сперва ему предложили вернуть указанную сумму до апреля 2020 года, а когда он требований не выполнил, Центр занятости обратился в суд, который постановил взыскать с кузбассовца незаконно полученные средства в полном объеме. Об этом сообщил официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев.