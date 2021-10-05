Кузбассовец нашел затопленную сточными водами дорогу

Кузбассовец сообщил, что отправился на рыбалку в район села Мокроусова (Новокузнецкий район), однако продолжить движение не смог, так как дорога оказалась затоплена сточными водами.

‒ Жители говорят, что это все из-за коллектора, за который отвечает поселковая администрация, ‒ сообщил автор поста.

На кадрах, которые мужчина разместил в подтверждение своих слов, видна проселочная дорога, покрытая нечистотами. Оператор отметил, что от жидкости исходил сильный запах канализации.