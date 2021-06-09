Кузбассовец нашел в упаковке яиц живых опарышей

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Фото:  

Посетитель торговой точки в кузбасском городе оказался возмущен тем, что обнаружил в упаковке яиц с прилавка червяков.

Житель Белова опубликовал в соцсетях видеозапись, на которой запечатлены опарыши в упаковке куриных яиц с прилавка магазина. Судя по ролику, черви оказались живыми и при прикосновении к таре начали двигаться.


Комментаторы с иронией заметили, что горожанин с таким приобретением мог бы сэкономить на наживке для рыбалки и по прежней цене приобрести продукт с повышенном содержанием белка. Также горожане отметили, что насекомые могли оказаться в упаковке из-за битого яйца и похвалили автора ролика, что он сообщил о находке продавцу.

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