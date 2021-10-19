Кузбассовец нашел в стоге сена мешок с оружием

Инцидент произошел в Мариинске. 57-летний местный житель занимался заготовкой сена и в какой-то момент обнаружил в одном из стогов мешок с ружьем. Мужчина отдал опасную находку стражам порядка.

— По предварительной информации, выданным оружием является двуствольное охотничье ружье ИЖ-18 шестнадцатого калибра 1965 года выпуска, — сообщили в региональной Росгвардии.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой за выдачу незарегистрированного оружия бдительный кузбассовец может получить вознаграждение.