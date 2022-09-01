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Кузбассовец нашел среди мусора щенка в завязанном пакете

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В Кемеровской области горожанин обнаружил животное в смертельно опасной "ловушке".

Ленинск-кузнечанин рассказал, что нашел в расположенном возле общежития контейнере с мусором щенка. Неизвестные поместили животное с головой в пакет и завязали, однако малышу удалось выжить. Кузбассовец извлек щенка из "ловушки" и принес домой, однако уже живущая там собака начала проявлять агрессию к найденышу, поэтому горожанин занялся поиском новых хозяев.

‒ Очень хочется песику найти добрые ручки и заботливого хозяина, кушает все. Будет охранником, уже проявляет охранные качества, ‒ рассказал ленинск-кузнечанин.

Комментаторы возмутились жестокостью, которую неизвестные проявили к животному, и выразили обеспокоенность его дальнейшей судьбой.

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