Кузбассовец нашел на обочине дороги пистолет

40-летний житель города Березовский ехал в Кемерово по трассе. Во время своего путешествия он увидел на обочине проезжей части некий предмет, который внешне похожий на боевое оружие. Горожанин решил сообщить об опасной находке стражам порядка.

— По предварительной информации, найденным предметом является газовый пистолет немецкого производства, — сообщили в областной Росгвардии.

По факту обнаружения пистолета начата проверка. В ведомстве напомнили, что в случае добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия граждане освобождаются от уголовной ответственности.