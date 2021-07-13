Кузбассовец нашел на обочине дороги пистолет

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Житель Березовского заметил на трассе оружие. Необычную находку мужчина передал стражам порядка.

40-летний житель города Березовский ехал в Кемерово по трассе. Во время своего путешествия он увидел на обочине проезжей части некий предмет, который внешне похожий на боевое оружие. Горожанин решил сообщить об опасной находке стражам порядка.

— По предварительной информации, найденным предметом является газовый пистолет немецкого производства, — сообщили в областной Росгвардии.

По факту обнаружения пистолета начата проверка. В ведомстве напомнили, что в случае добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия граждане освобождаются от уголовной ответственности.

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