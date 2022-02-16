Кузбассовец напал на знакомого во время мытья машины

Мужчина, посетив автомойку, встретил своего знакомого. В ходе беседы между новокузнечанами произошел конфликт и один из них ударил второго несколько раз по лицу.

Пострадавший обратился за помощью к медикам и те диагностировали причинение вреда здоровья средней тяжести.

– Согласно заключения экспертизы пострадавшему был установлен двухсторонний перелом нижней челюсти, – передает УФССП по Кемеровской области.

Мужчина лишился на месяц полноценной жизни, в связи с чем подал заявление в суд, который удовлетворил его требования. Подозреваемого признали виновным. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на один год с выплатой компенсации морального вреда в размере 70 000 рублей.