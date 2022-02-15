Кузбассовец напал на судебного пристава во время разбирательств

Житель Анжеро-Судженска зимой прошлого года нанес удары судебному приставу, находящемуся при исполнении решения арбитражного суда о беспрепятственном пользовании дорогой.
41-летний местный житель толкнул и повалил на землю сотрудника УФССП. После случившегося очевидцы и коллеги пристава вызвали полицию.
– Злоумышленник был задержан и доставлен в территориальный Следственный комитет, – передает региональный СК.
Мужчина свою вину не признал. Следствие возбудило в отношении анжеросудженца уголовное дело и передало материалы в суд.
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