Кузбассовец напал на сожительницу после ее просьбы о продолжении застолья

Ранее судимый анжеро-судженец, 37-летний мужчина, распивал алкоголь вместе со своей 41-летней возлюбленной. В какой-то момент кузбассовец захотел спать, но сожительница начала настаивать на том, чтобы застолье продолжалось. В ответ горожанин порезал ноги женщины горлышком от разбитой бутылки. Приехавшие на место медики сообщили об инциденте силовикам.

Кузбассовец был задержан. У него наблюдались признаки алкогольного опьянения, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Кузбассу. Горожанина передали полиции для дальнейшего разбирательства.