Кузбассовец напал на сотрудника ДПС из-за замечания

Инцидент произошел в Топках, в сентябре 2021 года. Пьяный 25-летний местный житель громко слушал музыку в своей машине, припаркованной около жилого дома. Потревоженные в ночное время жильцы вызвали сотрудников полиции. На место прибыл сотрудник ДПС, который потребовал, чтобы топкинец прекратил нарушать покой горожан. В ответ мужчина ударил полицейского по лицу кулаком, за что был задержан и доставлен в отдел. Пострадавшему сотруднику ДПС пришлось обратиться за помощью к медикам.

В отношении буйного топкинца было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти". Мужчина сотрудничал со следствием и признал вину, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Сейчас дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.