Кузбассовец нанес урон лесу на 650 тыс.рублей

Представители департамента лесного комплекса Кемеровской области обнаружили, что в лесном массиве Анжеро-Судженска спилены деревья.

В результате установления обстоятельств, личность подозреваемого была найдена. Им оказался 45-летний местный житель. Мужчина незаконно срубил 42 дерева хвойных пород, на общую сумму около 650 000 рублей.

Пресс-служба регионального ГУ МВД со ссылкой на злоумышленника сообщает, что мужчина сделал это с целью заготовки с уже поваленных деревьев пихтовой лапки, которую сбывал в соседний регион.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений". Ему грозит до семи лет лишения свободы.