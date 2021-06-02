+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кузбассовец на пробитой лодке чуть не утонул в Томи

0
Фото:  

Инцидент на главной водной артерии Кемеровской области мог привести к трагическим последствиям, однако спасателям удалось переместить попавшего в беду мужчину на берег.

Лодка кузбассовца оказалась пробита прямо на реке в районе поселка Майзас, расположенного в Междуреченском городском округе. Из-за обстоятельств, в которых оказался мужчина, он не мог и самостоятельно добраться до суши.


Сигнал с соответствующей информацией поступил спасателям. Специалисты выехали на место.

Мужчина, оказавшийся в пробитой лодке, был найден в районе водозабора Междуреченска. Его же сотрудники оперативной службы подняли на борт. Впоследствии мужчина был передан своим родственникам, сообщают «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».


Напомним, что ранее в Кемеровской области в водоем угодил автомобиль, внутри которого находились двое человек.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25656

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined