Кузбассовец на пробитой лодке чуть не утонул в Томи

Лодка кузбассовца оказалась пробита прямо на реке в районе поселка Майзас, расположенного в Междуреченском городском округе. Из-за обстоятельств, в которых оказался мужчина, он не мог и самостоятельно добраться до суши.

Сигнал с соответствующей информацией поступил спасателям. Специалисты выехали на место.

Мужчина, оказавшийся в пробитой лодке, был найден в районе водозабора Междуреченска. Его же сотрудники оперативной службы подняли на борт. Впоследствии мужчина был передан своим родственникам, сообщают «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

Напомним, что ранее в Кемеровской области в водоем угодил автомобиль, внутри которого находились двое человек.