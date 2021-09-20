Кузбассовец на мотоблоке лишил женщину продуктов

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За помощью к стражам закона обратилась 43-летняя жительница Мариинска, которая стала жертвой злоумышленника на мотоблоке, отобравшего у нее сумку с продуктами.

Со слов жительницы кузбасского города, неизвестный на мотоблоке выхватил у нее сумку с продуктами питания и уехал в неизвестном направлении. На подмогу к женщине прибыли силовики.

Вскоре стражи правопорядка обнаружили и задержали подходящего под описание водителя мотоблока. В сельхозтехнике находились похищенные вещи, рассказали росгвардейцы.

По предварительной информации, преступление совершил 35-летний мужчина. Он поравнялся с пешеходом и оттолкнув потерпевшую взялся за сумку, с которой и скрылся.


Для дальнейшего разбирательства ранее привлекавшийся к административной ответственности за мелкие хищения горожанин передан полиции. Имущество было возвращено владелице.

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