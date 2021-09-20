Кузбассовец на мотоблоке лишил женщину продуктов

Со слов жительницы кузбасского города, неизвестный на мотоблоке выхватил у нее сумку с продуктами питания и уехал в неизвестном направлении. На подмогу к женщине прибыли силовики.

– Вскоре стражи правопорядка обнаружили и задержали подходящего под описание водителя мотоблока. В сельхозтехнике находились похищенные вещи, – рассказали росгвардейцы.

По предварительной информации, преступление совершил 35-летний мужчина. Он поравнялся с пешеходом и оттолкнув потерпевшую взялся за сумку, с которой и скрылся.

Для дальнейшего разбирательства ранее привлекавшийся к административной ответственности за мелкие хищения горожанин передан полиции. Имущество было возвращено владелице.