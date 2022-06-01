+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кузбассовец на квадроцикле устроил "гонки" с полицией

0
Фото:  

Житель Кемеровской области попал в объектив камеры, уходя от преследования правоохранителей.

Инцидент произошел в Анжеро-Судженске. Экипаж ГИБДД потребовал от водителя квадроцикла остановки, однако тот проигнорировал правоохранителей, чем спровоцировал погоню. Пытаясь уйти от полиции, кузбассовец петлял по улицам частного сектора, выезжал на оживленные дороги и создавал реальную угрозу жизни и здоровью окружающих.


Автоинспекторы смогли заблокировать и остановить нарушителя. Выяснилось, что анжеросудженец не имеет прав на управление транспортным средством, а квадроцикл не зарегистрирован в установленном порядке, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


В отношении горожанина был составлен протокол по административной статье, которая влечет за собой наказание в виде административного штрафа до 15 тысяч рублей. Квадроцикл поместили на специальную стоянку.

Видео: YouTube / ОПЕР ТВ

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36808

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined