Инцидент произошел в Анжеро-Судженске. Экипаж ГИБДД потребовал от водителя квадроцикла остановки, однако тот проигнорировал правоохранителей, чем спровоцировал погоню. Пытаясь уйти от полиции, кузбассовец петлял по улицам частного сектора, выезжал на оживленные дороги и создавал реальную угрозу жизни и здоровью окружающих.

Автоинспекторы смогли заблокировать и остановить нарушителя. Выяснилось, что анжеросудженец не имеет прав на управление транспортным средством, а квадроцикл не зарегистрирован в установленном порядке, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении горожанина был составлен протокол по административной статье, которая влечет за собой наказание в виде административного штрафа до 15 тысяч рублей. Квадроцикл поместили на специальную стоянку.