Кузбассовец на глазах у детей достал из штанов половой орган

2
Фото:  

Березовчанин решил справить нужду у детской площадки. При этом переполненного жидкостью мужчину не смутили даже любопытные несовершеннолетние.

Мужчина решил справить естественную нужду на глазах у детей, которые в это время играли на детской площадке. Поведение незнакомца сильно возмутило жителей Березовского, как и интернет-пользователей в целом, поскольку видео с писающим горожанином попало в Сеть.

– Беседка для взрослых, где они могут расслабиться после тяжелого рабочего дня и пропустить пару литров пива для сна. От влитой жидкости мужчина решил сходить в туалет на глазах у детей, – говорится в сообщении во "ВКонтакте".

Автор публикации указала, что устраивающие застолья мужчины – это не единственное, что возмущает ее. Кроме того, в самом центре площадки расположена глубокая яма, в которой дети любят играть, а недалеко лежат горы разрытой земли. Горожанка попросила власти разобраться с ситуацией, чтобы никто из малышей случайно не травмировался.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38502

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined