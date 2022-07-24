Кузбассовец на глазах у детей достал из штанов половой орган

Мужчина решил справить естественную нужду на глазах у детей, которые в это время играли на детской площадке. Поведение незнакомца сильно возмутило жителей Березовского, как и интернет-пользователей в целом, поскольку видео с писающим горожанином попало в Сеть.

– Беседка для взрослых, где они могут расслабиться после тяжелого рабочего дня и пропустить пару литров пива для сна. От влитой жидкости мужчина решил сходить в туалет на глазах у детей, – говорится в сообщении во "ВКонтакте".

Автор публикации указала, что устраивающие застолья мужчины – это не единственное, что возмущает ее. Кроме того, в самом центре площадки расположена глубокая яма, в которой дети любят играть, а недалеко лежат горы разрытой земли. Горожанка попросила власти разобраться с ситуацией, чтобы никто из малышей случайно не травмировался.