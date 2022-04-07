Кузбассовец на экскаваторе случайно на смерть переехал ремонтника

В сентябре 2021 года в одну из больниц южной столицы Кузбасса поступил мужчина с тяжелыми повреждениями нижних конечностей. О новом пациенте медики доложили стражам закона.

При этом потерпевший самостоятельно рассказал врачам, что получил увечья в ходе ремонта грузового транспорта, который рухнул на него и придавил разом обе ноги. Через месяц от травм горожанин скончался, после чего было возбуждено уголовное дело. В ходе проверки выяснилось, что погибшего в медицинское учреждение доставил владелец злополучного экскаватора.

– Как оказалось, именно в результате наезда этой тяжеловесной техники и получил травмы потерпевший. За рулем гусеничного транспортного средства в тот момент находился 40-летний знакомый владельца. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, – рассказали в ГУ МВД по Кузбассу.

Со слов фигуранта, трагедия произошла в выходной день, когда по просьбе знакомого он ремонтировал принадлежавшую тому технику. Определив причину поломки, обвиняемый отправил владельца за запасным частями, а сам решил передвинуть транспортное средство на несколько метров, но проехав всего 2-3 метра задним ходом, его остановил крик. Оказалось, что под гусеницей находился человек. После ДТП водитель оказал потерпевшему первую помощь, а владелец экскаватора доставил мужчину в больницу. В полицию о случившемся никто из них не сообщил.

При этом причину, по которой фигурант соврал врачам, допрашиваемый не доложил. В результате в отношении 40-летнего новокузнечанина возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". За невнимательность он может лишиться свободы на 12 лет.