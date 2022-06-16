Кузбассовец лишится свободы почти на 20 лет за жестокое убийство женщины

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Суд вынес приговор жителю Кемеровской области, который жестоко расправился со своей возлюбленной.

Одним январским утром 2021 года прокопчанин пришел домой пьяным. Его 26-летняя сожительница сделала мужчине замечание и высказала претензии на почве ревности. Разозлившийся кузбассовец заявил, что обрежет женщине волосы, после чего действительно срезал у возлюбленной несколько прядей. Началась драка, в ходе которой прокопчанин сначала несколько раз ударил женщину руками, а затем нанес пострадавшей ножевое ранение. После этого злоумышленник сбросил жертву из окна пятого этажа. Очевидцы происшествия вызвали медиков. Позднее прокопчанка скончалась в больнице от полученных травм.


Злоумышленник утверждал, что сожительница сама совершила прыжок, и не сотрудничал со следствием, отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Суд признал 36-летнего прокопчанина виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью.


Следующие 17 лет жизни кузбассовец проведет в колонии строгого режима.

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