Кузбассовец лишится свободы из-за кражи в собственном подъезде

Как стало известно, в правоохранительные органы обратилась жительница Ленинска-Кузнецкого, которая рассказала об исчезновении двух велосипедов, принадлежащих ей и ее мужу. Ущерб был оценен в 5 500 рублей.

Вскоре сотрудники полиции выяснили, что к краже причастен 37-летний мужчина, который проживает в одном подъезде с потерпевшей. Мужчина признался, что в день преступления был пьян. Он вынес велосипеды из подъезда и спрятал их в кустах, чтобы в дальнейшем продать. До задержания ему удалось сдать в ломбард лишь одно транспортное средство, второе - вернули законным владельцам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Теперь жителю Ленинска-Кузнецкого грозит до пяти лет лишения свободы, передает пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу.