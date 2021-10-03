Кузбассовец лишится свободы из-за кражи в собственном подъезде

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В Кемеровской области местный житель оказался под угрозой лишения свободы после кражи, которую он совершил у своих соседей по подъезду.

Как стало известно, в правоохранительные органы обратилась жительница Ленинска-Кузнецкого, которая рассказала об исчезновении двух велосипедов, принадлежащих ей и ее мужу. Ущерб был оценен в 5 500 рублей.


Вскоре сотрудники полиции выяснили, что к краже причастен 37-летний мужчина, который проживает в одном подъезде с потерпевшей. Мужчина признался, что в день преступления был пьян. Он вынес велосипеды из подъезда и спрятал их в кустах, чтобы в дальнейшем продать. До задержания ему удалось сдать в ломбард лишь одно транспортное средство, второе - вернули законным владельцам.


По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Теперь жителю Ленинска-Кузнецкого грозит до пяти лет лишения свободы, передает пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу.

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