Кузбассовец лишится машины в случае неуплаты сотен тысяч рублей в качестве долга перед дочерью

Кузбасские приставы заинтересовались жителем правого берега Томи в областном центре. Причиной стал долг перед ребенком в сотни тысяч рублей.

— Мужчина должен был выплачивать денежные средства на содержание своей 13-летней дочери, однако свои обязательства гражданин исполнял нерегулярно. В итоге у него накопилась задолженность в размере 600 тыс. руб, — рассказали в областном УФССП.

Сотрудники ведомства посетили должника и предупредили о последствиях неуплаты, однако мужчину это не убедило. В результате с его зарплаты и счетов начались списания, а выезд из страны был ограничен.

Выяснилось, что у кемеровчанина есть легковой автомобиль, оцененный в 200 тыс. рублей. Приставы арестовали машину. Теперь если за десять суток он не погасит долг, то транспорт будет продан в счет задолженности. Кроме того, в дальнейшем будут приниматься меры по полному погашению долга перед ребенком.