Кузбассовец лишится денег из-за негативного комментария

Инцидент произошел в сентябре 2021 года. Безработный 56-летний житель Мариинска в одной из групп в социальной сети заметил публикацию с инструкцией по изготовлению "Коктейля Молотова". Мужчина оставил под записью комментарий, в котором высказал необходимость применять насилие к правоохранителям. Свои слова кузбассовец сопроводил нецензурной бранью.

"Тем самым он совершил действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично с использованием сети "Интернет", что образует состав правонарушения, предусмотренного статьей 20.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", ‒ сообщают в пресс-службе Мариинского городского суда.

Мужчина признал свою вину и пояснил, что совершил правонарушение "на эмоциях", не хотел кого-то оскорбить и сожалеет о случившемся. Суд назначил кузбассовцу наказание в виде минимального штрафа за данное нарушение ‒ десять тысяч рублей.

Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.