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Кузбассовец лишился свободы за насильственные действия в отношении девочки

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Суд в Кемеровской области вынес приговор в отношении мужчины, который совершил преступление против ребенка.

Летом и осенью 2019 года житель одного из городов Кузбасса совершил насильственные преступления сексуального характера в отношении малолетней племянницы своей супруги. Очевидцем преступлений стал несовершеннолетний пасынок злоумышленника. Рассказать родственникам о действиях отчима мальчик решился только в марте 2020 года, после чего мать потерпевшей обратилась в полицию.


В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Мужчина не сотрудничал со следствием и не признал вину, однако комплекс следственных действий и экспертиз подтвердил преступную деятельность по отношению к девочке.


Суд лишил кузбассовца свободы на 14 лет. Свой срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

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