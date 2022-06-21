Кузбассовец лишился свободы за насильственные действия в отношении девочки

Летом и осенью 2019 года житель одного из городов Кузбасса совершил насильственные преступления сексуального характера в отношении малолетней племянницы своей супруги. Очевидцем преступлений стал несовершеннолетний пасынок злоумышленника. Рассказать родственникам о действиях отчима мальчик решился только в марте 2020 года, после чего мать потерпевшей обратилась в полицию.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Мужчина не сотрудничал со следствием и не признал вину, однако комплекс следственных действий и экспертиз подтвердил преступную деятельность по отношению к девочке.

Суд лишил кузбассовца свободы на 14 лет. Свой срок он будет отбывать в колонии строгого режима.