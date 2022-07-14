Кузбассовец лишился стопы из-за желания сэкономить время

Инцидент произошел 13 июля на кузбасской станции Кондома. Там проводились маневровые работы по протягиванию вагонов. Местный житель, 39-летний мужчина, возвращался домой с работы и решил сократить время перехода путей, пробравшись под составом.

Составитель вагонов увидел нарушителя и передал команду об остановке, но вагоны уже начали движение, а мужчина скрылся под ними. Вовремя остановить состав не удалось, кузбассовец получил ампутацию правой стопы. Медики госпитализировали его в одно из районных учреждений, сообщают в пресс-службе Новокузнецкого ЛО МВД России.

Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются.