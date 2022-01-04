Кузбассовец лишился почти 300 тыс рублей из-за желания купить грузовик

За помощью к стражам порядка обратился 27-летний житель Тыргана. Мужчина заявил, что неизвестный обманным путем выманил у него 240 000 рублей.

В ходе следствия полицейские установили, что прокопчанин нашел на одном из сайтов сети Интернет объявление о продаже КамАЗа в г. Асино Томской области. После потерпевший созвонился с продавцом и решил внести за товар предоплату.

– Для убедительности автор объявления назвал жителю Прокопьевска паспортные данные и место, по которому следовало забрать грузовик. По приезду в Асино потерпевший обнаружил, что указанного адреса не существует, а телефон продавца оказался отключен, – уточнили в ГУ МВД по Кузбассу.

Сейчас силовики разыскивают подозреваемого. Возм\буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Согласно санкциям статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.