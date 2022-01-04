Кузбассовец лишился почти 300 тыс рублей из-за желания купить грузовик

0
Фото:  

Житель Кемеровской области решил приобрести грузовой автомобиль, но попался на уловки афериста и лишился своих денег.

За помощью к стражам порядка обратился 27-летний житель Тыргана. Мужчина заявил, что неизвестный обманным путем выманил у него 240 000 рублей.


В ходе следствия полицейские установили, что прокопчанин нашел на одном из сайтов сети Интернет объявление о продаже КамАЗа в г. Асино Томской области. После потерпевший созвонился с продавцом и решил внести за товар предоплату.

Для убедительности автор объявления назвал жителю Прокопьевска паспортные данные и место, по которому следовало забрать грузовик. По приезду в Асино потерпевший обнаружил, что указанного адреса не существует, а телефон продавца оказался отключен, уточнили в ГУ МВД по Кузбассу.

Сейчас силовики разыскивают подозреваемого. Возм\буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Согласно санкциям статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32324

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined