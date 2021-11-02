Кузбассовец лишился машины после похода в магазин

В городе Гурьевск в Кемеровской области пьяный мужчина у торговой точки обратил внимание на припаркованный автомобиль. В машине владелец, который зашел в магазин, оставил ключи зажигания, чем воспользовался нарушитель: он под воздействия спиртного сел в ВАЗ-2104 и отправился кататься по городу.

Потерпевший вскоре заметил пропажу имущества и обратился за помощью к стражам закона. Угонщик был схвачен в поселке Чуваш-Пай. За рулем оказался 44-летний рецидивист из села Сосновка.

– По его бессвязной речи и нетвердой походке сотрудники полиции предположили, что он может находиться в состоянии опьянения. Это подтвердило и медосвидетельствование, по результатам которого уровень алкоголя в организме задержанного превысил допустимый в 10 раз, – пояснили в ГУ МВД по Кузбассу.

Ранее судимый гражданин за нетрезвую езду без прав попал под протоколы по ч. 3. ст. 12.8 КоАП РФ и ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ. Санкции статей предусматривают административный арест на срок 15 суток или штраф в размере до 30 500 рублей. Также он стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". За свои действия мужчина может лишиться свободы на пять лет.