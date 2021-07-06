Кузбассовец лишился доли в квартире из-за миллионного долга по алиментам

Кузбассовец не хотел платить алименты в пользу своих детей – 17-летнего сына и 13-летней дочери. Из-за этого у него образовался долг перед ними, составивший более одного миллиона рублей.

Приставы вынесли постановление о взыскании средств с заработной платы мужчины, а также с его банковских счетов. Вместе с этим, ему запретили покидать пределы страны и ограничили его право на использование водительского удостоверения. В пресс-службе УФССП Кузбасса отметили и то, что мужчина не проживал по месту регистрации, скрывая свое фактическое местонахождение.

- В отношении должника судебным приставом - исполнителем было вынесено постановление об исполнительном розыске, - указали в ведомстве.

В итоге горожанин был найден, его привлекли к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). В качестве наказания его приговорили к обязательным работам сроком на 30 часов. Приставами также было установлено и то, что в собственности горожанина находится не только полноценное жильное, но и доля в квартире. Недвижимость арестовали. Ее предварительная стоимость составила 500 тысяч рублей.

В ведомстве также отметили, что в отношении должника будет применен весь комплекс мер принудительного взыскания, пока образовавшаяся у него задолженность не будет погашена в полном объеме.