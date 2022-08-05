Кузбассовец лишился более 140 тысяч рублей из-за протекшей батареи

Кемеровчанин проживал в многоквартирном доме, когда его квартира оказалась затоплена горячей водой. Инцидент произошел из-за того, что у соседа этажом выше произошел прорыв радиатора отопления. Вода повредила предметы мебели и интерьера на общую сумму в 145 тысяч рублей.

Кузбассовец обратился в суд с иском о возмещении ущерба. Его требования были удовлетворены, но проживающий выше пострадавшего горожанин не погасил долг вовремя, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области. Тогда приставы обратили взыскание на его деньги в банке, заработную плату, запретили регистрировать транспортные средства и выезжать за пределы страны.

После этого кемеровчанин выплатил соседу долг в 145 тысяч рублей в полном объеме.