+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кузбассовец лишился более 140 тысяч рублей из-за протекшей батареи

1
Фото:  

В Кемеровской области суд взыскал с мужчины более 140 тысяч рублей после потопа.

Кемеровчанин проживал в многоквартирном доме, когда его квартира оказалась затоплена горячей водой. Инцидент произошел из-за того, что у соседа этажом выше произошел прорыв радиатора отопления. Вода повредила предметы мебели и интерьера на общую сумму в 145 тысяч рублей.


Кузбассовец обратился в суд с иском о возмещении ущерба. Его требования были удовлетворены, но проживающий выше пострадавшего горожанин не погасил долг вовремя, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области. Тогда приставы обратили взыскание на его деньги в банке, заработную плату, запретили регистрировать транспортные средства и выезжать за пределы страны.


После этого кемеровчанин выплатил соседу долг в 145 тысяч рублей в полном объеме.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38905

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined