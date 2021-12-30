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Кузбассовец лишился более 100 тысяч рублей после находки в лесу

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Суд в Кемеровской области вынес приговор по делу, возбужденному в отношении мужчины, решившего переделать и продать обнаруженное в лесу оружие.

Житель Междуреченска нашел в лесном массиве огнестрельное оружие и, вместо того, чтобы сдать его правоохранителям, оставил себе. Мужчина отнес имущество в гараж, самостоятельно переделал и сбыл знакомому. В отношении кузбассовца было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" и ч. 1 ст. 223 УК РФ "Незаконное изготовление оружия".


Суд признал междуреченца виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года и четыре месяца условно, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области. Кроме того, мужчину обязали выплатить уголовный штраф в размере 100 тысяч рублей и исполнительский сбор 7 тысяч рублей.


После принятия мер по воздействию на должника штраф и сбор были выплачены в полном объеме.

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