Кузбассовец лишился автомобиля после встречи с армейским другом

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Житель кузбасского города пригласил в гости бывшего сослуживца. Когда хозяин жилища уснул, то гость принял решение покинуть дом приятеля на его иномарке, но был задержан в южной столице Кузбаса.

Стражам закона в ходе проверки удалось установить, что накануне перед угоном подозреваемый был в Междуреченске в доме у сослуживца, где мужчины распивали спиртное. После посиделок гость принял решение покататься на машине собутыльника. Он дождался пока владелец авто уснет, взял ключи от транспорта и поехал в Новокузнецк, где был задержан силовиками.

Инспекторы ДПС установили, что мужчина не имеет водительского удостоверения, а транспортным средством управлял, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пояснили в ГУ МВД Кузбасса.

В результате полицейские составили в отношении него протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. За нарушение ПДД ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста, а за угон авто

в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.

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