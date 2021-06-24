Кузбассовец лишился автомобиля из-за долгов перед несовершеннолетними детьми

Горожанин с юга Кузбасса нерегулярно выплачивал деньги на содержание двух несовершеннолетних детей – 10-летнего сына и 15-летней дочери – из-за чего по указанным выплатам у него накопилась задолженность в размере 80 тысяч рублей.

Взыскать алименты с должника обязали судебных приставов, уточнили в УФССП. Сотрудники ведомства наведались к прокопчанину, а также ознакомили его со всеми материалами соответствующего производства. Назвали сроки добровольного исполнения, а также объяснили меры принудительного взыскания. Тем не менее, вовремя мужчина задолженность не погасил.

В итоге было вынесено постановление об обращении взыскания на деньги, расположенные на его банковских счетах. Кроме того, ему также запретили покидать границы РФ.

Приставы выяснили, что мужчина располагает автомобилем. В этой связи было вынесено еще одно постановление, которым сотрудники ведомства запретили совершать регистрационные действия в отношении транспортных средств. Позже его обнаружили и арестовали, однако сам автомобиль оставили у хозяина - на его ответственное хранение. Отмечается, что предварительная стоимость машины составляет 600 тысяч рублей.

Для оплаты долга мужчине дали десять дней. В том случае, если он не успеет погасить задолженность, его арестованное имущество будет направлено на реализацию в счет погашения долга.