Кузбассовец лишился 200 тысяч рублей из-за самокатов

В Междуреченске 37-летний бизнесмен, специализирующийся на ремонте и продаже самокатов, скейтбордов и роликовых коньков, стал жертвой сетевого мошенника. Кузбассовец увидел в интернете объявление о продаже спортинвентаря, которое его привлекло, и сделал заказ. Продавец выслал реквизиты для оплаты товара, но посылку так и не получил.

– Он перечислил на указанный счет более 200 000 рублей, однако в указанный срок заказ доставлен не был, а продавец перестал выходить на связь. Потерпевший понял, что стал жертвой обмана, – рассказали в ГУ МВД по Кузбассу.

Мужчина сообщил о происшествии правоохранителям, которые возбудили уголовное дело о мошенничестве. Санкции статьи предусматривают до пяти лет колонии.