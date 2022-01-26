Кузбассовец лишился 100 тыс рублей из-за дружбы с уголовником

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Житель кузбасского доверил свои ценности другу, а после лишился 100 тысяч рублей.

51-летний житель Междуреченска обратился за помощью к стражам закона после того, как с его банковского счета исчезли 100 000 рублей. Под подозрение попал 46-летний друг-уголовник потерпевшего.

Полицейские выяснили, что междуреченец со своим другом пошел к банкомату, чтоб снять с карты 1 500 рублей и отдать ему в качестве долга. Но сам обналичивать деньги не стал, а передал платежное средство злоумышленнику, чтобы тот самостоятельно провел операцию, прокомментировали в ГУ МВД Кузбасса.

Однако излишняя доверчивость стала причиной предательства: приятель увидел баланс денежных средств на карте и решился на рецидив. Похититель воспользовался тем, что ее владелец отвлекся, и обналичил 100 000 рублей, которые потратил на свои нужды.


Недобросовестный друг задержан и за свои действия попал под статью "Кража". Он может отправиться в колонию на шесть лет.

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