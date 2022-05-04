Кузбассовец лишился 1,5 млн рублей после нажатия на кнопку

Осинниковец увидел в Интернете рекламу, предлагавшую купить акции крупного энергетического предприятия. Мужчина оставил на сайте заявку и нажал на кнопку "Узнать подробности". После этого кузбассовцу позвонил неизвестный, который представился менеджером организации. Звонивший порекомендовал горожанину открыть "торговый счет" для инвестиций.

"Консультант пояснил ему, что для большего заработка нужен крупный вклад. Житель Осинников выполнил все инструкции – за месяц он пополнил электронный кошелек на сумму более 1,5 млн рублей", – сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Когда кузбассовец решил вывести вложения и прибыль, ему сообщили, что для этого необходима оплата некого "брокерского сбора", который вышел в сумму, составляющую почти половину от вложений. После этого осинниковец обратился в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают личность подозреваемого. По статье о мошенничестве ему грозит до десяти лет лишения свободы.