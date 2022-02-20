Кузбассовец лишил свою пожилую мать имущества из-за тяги к спиртному

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Житель одного из городов Кемеровской области предстанет перед судом по обвинению в кражах у своей мамы.

Установлено, что 46-летний тайгинец на протяжении нескольких месяцев переводил деньги на свой счет с банковской карты пожилой матери, используя для этого мобильный телефон. Также мужчина похитил у пенсионерки ноутбук, телевизор и холодильник, которые затем сдал в комиссионный магазин. Вырученные деньги злоумышленник потратил на покупку алкоголя.


Правоохранители задержали тайгинца по подозрению в семи преступлениях. Общий ущерб, который понесла пенсионерка от действий сына, составил 65 тысяч рублей. Возбужденное в отношении мужчины уголовное дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража" было направлено в суд на рассмотрение, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

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