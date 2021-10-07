Кузбассовец лишил приятеля дома из-за обиды

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Житель Кемеровской области обиделся на своего знакомого и поспособствовал уничтожению его жилища.

В частном секторе города Белово случился пожар, в результате которого один из домов был практически полностью уничтожен. По подозрению в поджоге задержали 35-летнего местного жителя. Сообщается, что мужчина является знакомым потерпевшего. Накануне он зашел к приятелю в гости и попытался похитить ноутбук, однако хозяин дома предотвратил кражу и выгнал мужчину. Злоумышленник решил отомстить обидчику и поджег строение.


В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Максимальное наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы.


Отмечается, что сумма ущерба, причиненного поджигателем, составила 50 тысяч рублей.

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