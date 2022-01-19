Кузбассовец лишил похоронщиков праздничного оленя

Происшествие засняли камеры видеонаблюдения в Топках. Местный житель, 23-летний юноша, будучи в нетрезвом состоянии, проник на территорию похоронного бюро. Там он обнаружил светящуюся фигуру оленя и, вырвав ее, скрылся. Владелец фирмы оценил ущерб в 12 тысяч рублей.

Правоохранители задержали вандала и изъяли у него оленя. Украшение передали законному владельцу, а в отношении молодого человека возбудили дело по статье "Кража", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.