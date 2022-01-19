Кузбассовец лишил похоронщиков праздничного оленя

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Правоохранители задержали жителя одного из городов Кемеровской области, который украл украшение с территории похоронного бюро.

Происшествие засняли камеры видеонаблюдения в Топках. Местный житель, 23-летний юноша, будучи в нетрезвом состоянии, проник на территорию похоронного бюро. Там он обнаружил светящуюся фигуру оленя и, вырвав ее, скрылся. Владелец фирмы оценил ущерб в 12 тысяч рублей.


Правоохранители задержали вандала и изъяли у него оленя. Украшение передали законному владельцу, а в отношении молодого человека возбудили дело по статье "Кража", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

Видео: YouTube / ОПЕР ТВ

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